После иска Собчак мужчину в Москве выселили из квартиры

0:29 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Московский суд выселил из квартиру мужчина после иска к нему телеведущей Ксении Собчак.

Фото: Courtroom One Gavel by Joe Gratz, PDM

Пресненский суд удовлетворил иск журналистки к Соколову и лишил его права пользования жильем.

"Требования Ксении Собчак по иску к Соколову были удовлетворены", — рассказали агентству РИА Новости в пресс-службе суда.

Телеведущая просила признать Соколова утратившим право пользования квартирой и снять с регистрационного учета.

Уточнения

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.



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