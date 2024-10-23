После иска Собчак мужчину в Москве выселили из квартиры

Московский суд выселил из квартиру мужчина после иска к нему телеведущей Ксении Собчак.
Пресненский суд удовлетворил иск журналистки к Соколову и лишил его права пользования жильем.
"Требования Ксении Собчак по иску к Соколову были удовлетворены", — рассказали агентству РИА Новости в пресс-службе суда.
Телеведущая просила признать Соколова утратившим право пользования квартирой и снять с регистрационного учета.
Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.
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