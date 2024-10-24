Телеведущая Сабина Пантус рассказала о преследовании поклонницы: решила, что я — исчадие ада

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Сабина Пантус пожаловалась на поклонницу, которая много лет преследует её и её близких в социальных сетях.

Фото: https://vk.com/sabinapantusteam by ВК-аккаунт Сабины Пантус is licensed under public doman

Эксперт шоу "На самом деле" Сабина Пантус сообщила, что некая женщина отравляет ей жизнь, занимаясь в травлей в Сети.

"Она решила, что я — исчадие ада", — объяснила Сабина.

Ранее сообщалось, что москвичку убили после того, как её просьбы о помощи проигнорировали в полиции.

Жительница Приморского края, по словам звезды ТВ, оскорбляет и угрожает ей, пишет комментарии и сообщения в личку ей и её друзьям, родственникам и знакомым.

"Она несколько лет функционировала и жила моей жизнью без контакта со мной. Она писала всем моим друзьям: "Передайте ей….", — цитирует слова Сабины "Вечерняя Москва".

Пантус не понимает, чем она так разозлила поклонницу, однако подозревает, что у неё имеются психическое заболевание, а сама она уже плотно находится в её структуре бреда.

"У неё нездоровая форма преследования, мания", — рассказала телеведущая.

Уточнения

Ста́лкинг (от англ. stalking — преследование) — нежелательное навязчивое внимание к одному человеку со стороны другого человека или группы людей. Сталкинг является формой домогательства и запугивания; как правило, выражается в преследовании жертвы, слежении за ней.



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