Стас Ярушин подтвердил слухи о рождении у него третьего ребёнка: теперь паркуюсь бесплатно

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Звезда сериала "Универ" Стас Ярушин прокомментировал новость о пополнении в его семье.

Фото: https://vk.com/yarushinmusic by ВК-аккаунт Стаса Ярушина is licensed under public doman

Стас Ярушин признался, что новость о том, что у него родился третий ребёнок правдива. О радостном событии в семье артиста стало известно ещё 18 октября, однако звезда всё это время никак не высказывался о том, что стал многодетным отцом.

Ярушин не стал скрывать, что у него родилась дочь. Актёра, однако, расстроило то, что кто-то из его команды разболтал новость. Он назвал этого человека скотиной.

"Да, я многодетный отец. Теперь паркуюсь бесплатно", — поделился радостью Ярушин.

Дочь Ярушину подарила жена Алёна, хореограф по профессии. Супруги также воспитывают дочь Стефанию и сына Ярослава.

Уточнения

Станисла́в Серге́евич Яру́шин (род. 14 января 1981, Челябинск, СССР) — российский актёр, шоумен, телеведущий, певец, продюсер. Участник команд КВН «Уездный город» и «Лица уральской национальности», чемпион Высшей лиги КВН 2002 года. Известен по роли Антона Мартынова в телевизионных сериалах «Универ».



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