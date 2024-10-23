Украина присвоила имущество и песни проживающей в РФ певицы Таисии Повалий

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Власти Украины конфисковали имущество певицы Таисии Повалий за то, что она предпочла жить и работать в России.

Фото: https://vk.com/taisiya_povaliy_official by ВК-аккаунт Таисии Повалий is licensed under public doman

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины принял решение об изъятии недвижимости, автомобилей и права на несколько музыкальных композиции у певицы Таисии Повалий, сообщает EADaily.

В решении суда не названо имя артистки, однако значится названия песен, автором которых Повалий является.

Украина отобрала у звезды права на музыку и слова к хитам певицы, земельные участки артистки тоже были конфискованы. Особняк Таисии на Украине и автомобиль BMW Х5 также, по решению ВАКС, уже не является собственностью Повалий.

Уточнения

Таи́сия Никола́евна Повали́й (укр. Таїсія Миколаївна Повалій, девичья фамилия — Гирявец; род. 10 декабря 1964, Шамраевка, Киевская область) — советская, в прошлом украинская, а ныне российская певица. Народная артистка Украины (лишена звания в 2015 году).



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