Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные изучили эмоции птиц: что рассказывают крики цыплят?
В Эфиопии признали экономические успехи России в условиях санкций
Суд обязал автосалон вернуть пострадавшей 4,74 миллиона рублей за неисправный Porsche Macan
Хрустящая картошка фри за копейки: рецепт как в лучших ресторанах
Вазелин, как база под макияж: стоит ли использовать его для создания идеальной основы?
Оригинальные идеи для оформления ванной комнаты
Исчезновение птиц: катастрофические последствия вмешательства человека
Почему многие туристы считают Каймановы острова идеальным местом для отдыха
Погрузитесь в мир белого винограда: 11 сортов, которые стоит попробовать прямо сейчас

Украина присвоила имущество и песни проживающей в РФ певицы Таисии Повалий

0:45
Шоу-бизнес

Власти Украины конфисковали имущество певицы Таисии Повалий за то, что она предпочла жить и работать в России.

Украина присвоила имущество и песни проживающей в РФ певицы Таисии Повалий
Фото: https://vk.com/taisiya_povaliy_official by ВК-аккаунт Таисии Повалий is licensed under public doman

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины принял решение об изъятии недвижимости, автомобилей и права на несколько музыкальных композиции у певицы Таисии Повалий, сообщает EADaily.

В решении суда не названо имя артистки, однако значится названия песен, автором которых Повалий является.

Украина отобрала у звезды права на музыку и слова к хитам певицы, земельные участки артистки тоже были конфискованы. Особняк Таисии на Украине и автомобиль BMW Х5 также, по решению ВАКС, уже не является собственностью Повалий.

Уточнения

Таи́сия Никола́евна Повали́й (укр. Таїсія Миколаївна Повалій, девичья фамилия — Гирявец; род. 10 декабря 1964, Шамраевка, Киевская область) — советская, в прошлом украинская, а ныне российская певица. Народная артистка Украины (лишена звания в 2015 году).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Загадка драгоценных камней: откуда берутся бриллианты и изумруды
Наука и техника
Загадка драгоценных камней: откуда берутся бриллианты и изумруды Аудио 
Golden Eagle: десятки стран вывозят золото из хранилищ в США и Британии
Экономика и бизнес
Golden Eagle: десятки стран вывозят золото из хранилищ в США и Британии Аудио 
Sohu: в России хитро поступили с американским госдолгом
Россия
Sohu: в России хитро поступили с американским госдолгом Аудио 
Популярное
Сравнение моделей LADA по устойчивости к коррозии

Современные российские автомобили смогли конкурировать с зарубежными благодаря улучшенному качеству и устойчивости к коррозии.

LADA Vesta: на шаг впереди в борьбе с коррозией
Идеальный макияж глаз за пять шагов: полезные лайфхаки с тушью для создания роскошных ресниц
Идеальный макияж глаз за пять шагов: полезные лайфхаки с тушью для создания роскошных ресниц
Готовим аппетитную запеканку с фаршем и овощами за 30 минут
Сводка с фронта: Зеленский заявил о готовности заморозить конфликт, последняя трасса в сторону Курахово перерезана
Ми-34. Лёгкий и многоцелевой российский вертолёт возвращается Дмитрий Плотников В Бразилии рассказали, есть ли в БРИКС противоречия и почему туда возьмут не всех Любовь Степушова Светлого будущего не будет, пока мы не откажемся от этого Виктор Пахомов
Секреты долгого хранения тыквы: как сохранить до весны
Учёные создали 3D-модель подземных туннелей: и вот что они обнаружили
Как действовать, если ваша АКП перешла в аварийный режим
Как действовать, если ваша АКП перешла в аварийный режим
Последние материалы
Вазелин, как база под макияж: стоит ли использовать его для создания идеальной основы?
Оригинальные идеи для оформления ванной комнаты
Исчезновение птиц: катастрофические последствия вмешательства человека
Почему многие туристы считают Каймановы острова идеальным местом для отдыха
Погрузитесь в мир белого винограда: 11 сортов, которые стоит попробовать прямо сейчас
Учёные достигли прорыва в лечении рака
Украина присвоила имущество и песни проживающей в РФ певицы Таисии Повалий
Футбольный агент назвал причину, по которой достижение Акинфеева важнее рекорда Дзюбы
Промес может дебютировать за дубайский клуб
Россия и Эфиопия укрепляют сотрудничество в ООН: итоги встречи Путина и Ахмеда
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.