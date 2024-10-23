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Павел Дуров призвал отказаться от употребления алкоголя: я не пил почти 20 лет

0:59
Шоу-бизнес

Основатель Telegram Павел Дуров неожиданно выступил как проповедник трезвости и отказа от алкоголя.

Павел Дуров призвал отказаться от употребления алкоголя: я не пил почти 20 лет
Фото: https://vk.com/durov by ВК-аккаунт Павла Дурова is licensed under public doman

Павел Дуров опубликовал в своём Telegram-канале оду трезвости. Бизнесмен объяснил, что молодым людям, которые хотят сделать что-то грандиозное, стоит забыть об употреблении спиртных напитков.

"Я не употреблял алкоголь почти 20 лет, но я видел, как многие успешные люди губили себя этим. Алкоголь затуманивает ясность ума и интуицию на несколько дней после употребления", — написал миллиардер в личном микроблоге.

Дуров отметил, что алкоголь может ненадолго улучшить настроение, но за это придётся возвращать долг с процентами, так как вслед за удовольствиями наступают страдания.

Дуров признал, что употребление алкоголя и поедание вредной пищи продиктовано социальным давлением. Он призвал сохранять здоровье ума и тела.

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Ду́ров (род. 10 октября 1984, Ленинград, РСФСР, СССР) — российский предприниматель в сфере информационных технологий, основатель социальной сети «ВКонтакте» и кроссплатформенного мессенджера Telegram.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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