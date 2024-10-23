Клава Кока отметила расставание с бойфрендом смелой фотосессией

Певица Клава Кока подразнила экс-возлюбленного дерзкими снимки из разряда "смотри, кого потерял".
Расставшаяся с блогером Александром Повериным певица Клава Кока устроила смелую фотосессию и разметила фотографии в "Инстаграме"*.
Исполнительница хита "Покинула чат" облачилась в смелое мини с украшением из перьев на шее и попозировала в дорогом авто.
"Чем хуже у девушки дела, тем лучше она должна выглядеть", — написала под кадрами знаменитость.
28-летняя артсистка ранее призналась, что её роман с Александром Повериным подошёл к концу. Она сама стала инициатором расставания с бойфрендом.
Поклонникам Клавы Коки Поверин не нравился изначально. Они подозревали молодого человека в корысти.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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