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Клава Кока отметила расставание с бойфрендом смелой фотосессией

0:58
Шоу-бизнес

Певица Клава Кока подразнила экс-возлюбленного дерзкими снимки из разряда "смотри, кого потерял".

Клава Кока отметила расставание с бойфрендом смелой фотосессией
Фото: https://www.instagram.com/klavacoca by Инстаграм Клавы Коки is licensed under public doman

Расставшаяся с блогером Александром Повериным певица Клава Кока устроила смелую фотосессию и разметила фотографии в "Инстаграме"*.

Исполнительница хита "Покинула чат" облачилась в смелое мини с украшением из перьев на шее и попозировала в дорогом авто.

"Чем хуже у девушки дела, тем лучше она должна выглядеть", — написала под кадрами знаменитость.

28-летняя артсистка ранее призналась, что её роман с Александром Повериным подошёл к концу. Она сама стала инициатором расставания с бойфрендом.

Поклонникам Клавы Коки Поверин не нравился изначально. Они подозревали молодого человека в корысти.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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