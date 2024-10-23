Актёр Александр Петров рассказал об изменениях в жизни после брака: я стал домоседом

1:18 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Актёр Александр Петров, связавший себя узами брака с Викторией Антоновой, в недавнем интервью изданию "Ведомости.Город" поделился своими предпочтениями в проведении свободного времени.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Александра Петрова в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Он рассказал, что часто приглашает друзей к себе домой или ходит с ними в баню. Вместе с супругой они любят посещать кинотеатр "Москва", чтобы насладиться новинками кино.

Александр Петров, родившийся в Переславль-Залесском, называет столицу своим "местом силы". Он описывает её как компактную и домашнюю, что создаёт атмосферу уюта и гармонии.

Однако, несмотря на свою популярность, актёр признаётся, что перестал посещать некоторые места в Москве, так как ему часто хочется отдохнуть от внимания и перезагрузиться.

"Иногда хочется просто побыть в тишине, а когда с тобой кто-то заговаривает, волшебство исчезает. Но в целом в Москве люди уважают личное пространство", — поделился он.

Актёр женился в сентябре прошлого года, а свадьба с его супругой состоялась 25 ноября 2023 года.

Ранее стало известно, что в России начались съёмки фильма "Вызов-2", который станет продолжением нашумевшей картины.

Уточнения

Алекса́ндр Андре́евич Петро́в (род 25 января 1989, Переславль-Залесский, Ярославская область, СССР) — российский актёр театра и кино.



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