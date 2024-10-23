Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стало известно, какое наказание грозит задержанному за драку рэперу Гуфу
Путин назвал доллар США оружием, призвав найти ему замену
Стоит ли настаивать на выгуле собаки в осеннюю непогоду?
Как избежать травм во время занятий спортом: 6 ключевых шагов
Грибок-зомби: как паразит управляет муравьями и заставляет их подниматься на вершину
Бывший муж Дженнифер Лопес обвинил P.Diddy в их разводе
В работе Telegram произошел масштабный сбой
Власти США уверены, что "план победы" Зеленского обречён
В Москве мужчина ударил контролера в ответ на просьбу предъявить проездной билет

Актёр Александр Петров рассказал об изменениях в жизни после брака: я стал домоседом

1:18
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актёр Александр Петров, связавший себя узами брака с Викторией Антоновой, в недавнем интервью изданию "Ведомости.Город" поделился своими предпочтениями в проведении свободного времени.

Актёр Александр Петров рассказал об изменениях в жизни после брака: я стал домоседом
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Александра Петрова в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Он рассказал, что часто приглашает друзей к себе домой или ходит с ними в баню. Вместе с супругой они любят посещать кинотеатр "Москва", чтобы насладиться новинками кино.

Александр Петров, родившийся в Переславль-Залесском, называет столицу своим "местом силы". Он описывает её как компактную и домашнюю, что создаёт атмосферу уюта и гармонии.

Однако, несмотря на свою популярность, актёр признаётся, что перестал посещать некоторые места в Москве, так как ему часто хочется отдохнуть от внимания и перезагрузиться.

"Иногда хочется просто побыть в тишине, а когда с тобой кто-то заговаривает, волшебство исчезает. Но в целом в Москве люди уважают личное пространство", — поделился он.

Актёр женился в сентябре прошлого года, а свадьба с его супругой состоялась 25 ноября 2023 года.

Ранее стало известно, что в России начались съёмки фильма "Вызов-2", который станет продолжением нашумевшей картины.

Уточнения

Алекса́ндр Андре́евич Петро́в (род 25 января 1989, Переславль-Залесский, Ярославская область, СССР) — российский актёр театра и кино. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Платёжная система Мост БРИКС выведет из-под санкций огромный рынок товаров и услуг
Банки
Платёжная система Мост БРИКС выведет из-под санкций огромный рынок товаров и услуг Аудио 
Штрафы для владельцев старых машин: за что патрули ГАИ стали штрафовать чаще
Авто
Штрафы для владельцев старых машин: за что патрули ГАИ стали штрафовать чаще Аудио 
Неожиданное открытие на острове Пасхи меняет представления о движении мантии
Наука и техника
Неожиданное открытие на острове Пасхи меняет представления о движении мантии Аудио 
Популярное
Десятки стран вывозят золото из американских и британских хранилищ

В последнее время вывоз драгоценного металла из хранилищ США и Великобритании стал массовым явлением, говорится в материале издания Golden Eagle.

Golden Eagle: десятки стран вывозят золото из хранилищ в США и Британии
Платёжная система Мост БРИКС выведет из-под санкций огромный рынок товаров и услуг
Платёжная система Мост БРИКС выведет из-под санкций огромный рынок товаров и услуг
Как правильно хранить летнюю резину зимой: советы эксперта
Сводка с фронта: ВСУ в Курскую область бросили американские танки Абрамс, пригороды Новогродовки усеяны трупами ВСУ
Война и мир. Три актуальные глобальные партии войны на Украине и сольная партия России Дмитрий Плотников Светлого будущего не будет, пока мы не откажемся от этого Виктор Пахомов Кельто-славянский союз и чёрная гроза — об этом когда-то говорили, а сегодня только думают Сергей Лебедев
Сравнение моделей LADA по устойчивости к коррозии
Загадка драгоценных камней: откуда берутся бриллианты и изумруды
Готовим оладьи из капусты быстро и вкусно: особенно хороши со сметаной или соусом из йогурта
Готовим оладьи из капусты быстро и вкусно: особенно хороши со сметаной или соусом из йогурта
Последние материалы
Предки вьетнамцев возводили городища ещё в бронзовом веке
Продюсер высказался об очередном задержании рэпера Гуфа: скудный шоу-бизнес
Российские авиакомпании могут снова запустить полёты в Малайзию
Инновационная разработка волгоградских учёных: революция в автомобильных подвесках
Заворотнюк покинула Россию
Ряд российских регионов отказался отменять апартаменты вслед за Москвой
3 ключевых правила при выборе лотка для вашего кота
Актёр Кирилл Емельянов накопил долг по алиментам
Стало известно, как изменятся налоговые вычеты на детей в 2025 году
Совет психолога молодёжи: не читайте блогеров-миллионников — здоровее будете
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.