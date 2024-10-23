Эрнст и Шипенко начали снимать вторую часть провалившегося в прокате фильма о космосе

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и режиссёр Клим Шипенко приступили к съёмкам продолжения фильма "Вызов", который не смог собрать ожидаемого кассового сбора. Как сообщил актёр Сергей Марочкин в своём Дзен-канале, этот процесс прошёл без лишних анонсов.
По словам Марочкина, на этот раз съёмочная команда обойдётся без дорогостоящих полётов в космос. Судя по кадрам, которые попали в сеть, можно предположить, что кино снимают в студии.
Остаётся неизвестным, вернётся ли в главную роль Юлия Пересильд. Однако, как сообщают источники, на съёмочной площадке был замечен её возлюбленный Михаил Тройник, который в первой части играл погибшего мужа героини.
Фильм "Вызов" рассказывал историю о женщине-враче, которая должна была отправиться в открытый космос на МКС и провести операцию космонавту, получившему тяжёлую травму грудной клетки.
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Константи́н Льво́вич Эрнст (род. 6 февраля 1961, Москва, СССР) — советский и российский медиаменеджер, продюсер, режиссёр, сценарист, телеведущий.
«Вы́зов» — российский драматический фильм, срежиссированный Климом Шипенко.
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