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Продюсер высказался об очередном задержании рэпера Гуфа: скудный шоу-бизнес

1:12
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Музыкальный продюсер и критик Евгений Бабичев не находит ничего удивительного в недавнем скандале с рэпером Гуфом, известным под своим настоящим именем Алексей Долматов. В беседе с NEWS.RU он отметил, что в российском шоу-бизнесе наблюдается недостаток интересных и значимых событий.

Продюсер высказался об очередном задержании рэпера Гуфа: скудный шоу-бизнес
Фото: commons.wikimedia by Zeliotvankaizer, CC BY-SA 4.0

По словам Евгения Бабичева, на Западе подобные скандалы уже не вызывают особого внимания, в то время как в России они вызывают ажиотаж. Это свидетельствует о том, что попасть в заголовки СМИ проще через различные выходки, чем через творческие достижения.

Евгений Бабичев подчеркивает, что рэперы часто оказываются в подобных ситуациях, поскольку быть образцовым и покладистым исполнителем не является нормой.

"А то, что Гуф привлекает внимание СМИ только благодаря скандалам и разборкам, которые заканчиваются задержанием, — это обычная история в рэперской среде", — заключает музыкальный критик.

Недавно стало известно, что исполнителя задержали в подмосковной Апрелевке из-за драки.

Ранее Анна Заворотнюк сообщила, что покинула Россию.

Уточнения

Алексе́й Серге́евич Долма́тов (род. 23 сентября 1979, Москва, РСФСР, СССР), более известный под псевдонимом Гуф — российский рэпер, сооснователь (совместно с Принципом) и участник группы CENTR. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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