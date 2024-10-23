Заворотнюк покинула Россию

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

В личном блоге модель Анна Заворотнюк поделилась, что покинула Россию, и опубликовала фотографии из Дубая.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Анны Заворотнюк в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Дочь покойной актрисы Анастасии Заворотнюк призналась, что вернулась в ОАЭ после длительного пребывания в Москве.

"Ну привет, давно не виделись", — написала она под одним из кадров, на котором виден пляж.

Анна Заворотнюк уже несколько лет живёт на две страны, так как её супруг работает в ОАЭ. Однако она не может покинуть Россию навсегда из-за живущих здесь родственников.

Недавно она рассказала, что официально вышла замуж за своего возлюбленного, бизнесмена Тимура Исмаилова. Его личность была раскрыта на похоронах Анастасии Заворотнюк.

Ранее стало известно, что звезда "Кадетства" задолжал по алиментам.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Заворотню́к (3 апреля 1971, Астрахань — 29 мая 2024, Москва) — российская актриса театра и кино, телеведущая, заслуженная артистка Российской Федерации (2006).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.