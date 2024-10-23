Заворотнюк покинула Россию

В личном блоге модель Анна Заворотнюк поделилась, что покинула Россию, и опубликовала фотографии из Дубая.
Дочь покойной актрисы Анастасии Заворотнюк призналась, что вернулась в ОАЭ после длительного пребывания в Москве.
"Ну привет, давно не виделись", — написала она под одним из кадров, на котором виден пляж.
Анна Заворотнюк уже несколько лет живёт на две страны, так как её супруг работает в ОАЭ. Однако она не может покинуть Россию навсегда из-за живущих здесь родственников.
Недавно она рассказала, что официально вышла замуж за своего возлюбленного, бизнесмена Тимура Исмаилова. Его личность была раскрыта на похоронах Анастасии Заворотнюк.
Ранее стало известно, что звезда "Кадетства" задолжал по алиментам.
Анастаси́я Ю́рьевна Заворотню́к (3 апреля 1971, Астрахань — 29 мая 2024, Москва) — российская актриса театра и кино, телеведущая, заслуженная артистка Российской Федерации (2006).
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