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Вдова Юдашкина рассказала, что её внуки соскучились по России: не могут приехать в Москву

1:07
Шоу-бизнес

Вдова модельера Валентина Юдашкина Марина Юдашкина объяснила, как утоляет тоску внуков по России.

Вдова Юдашкина рассказала, что её внуки соскучились по России: не могут приехать в Москву
Фото: https://www.instagram.com/gyudashkina by Инстаграм Марины Юдашкиной is licensed under public doman

Марина Юдашкина опубликовала в "Инстаграме"* снимки, на которых запечатлены её внуки от единственной дочери Галины — Аркадий, Анатолий и Агата-Ариелла.

Дети на фотографиях одеты в лыжные костюмы.

"В этом году мальчики и Агата не смогут прилететь в Москву, а по снегу соскучились, поэтому пошли кататься на лыжах", — написала женщина под фото с наследниками.

Подписчики Марины Юдашкиной отметили схожесть малышей со знаменитым дедушкой.

"Как младший внук похож на Валентина Абрамовича";

"Это так надо было, чтобы природа наделила это милое личико на фото дедушкиной улыбкой и взглядом", — писали фолловеры под постом вдовы модельера.

Ранее певицу Аллу Пугачёву умилили отдыхающие в ОАЭ внуки Валентина Юдашкина.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Валенти́н Абра́мович Юда́шкин (14 октября 1963, Баковка, Кунцевский район, РСФСР, Московская область, СССР — 2 мая 2023, Москва, Россия) — советский и российский художник-модельер, кутюрье. Народный художник России (2005), заслуженный деятель искусств России (1999).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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