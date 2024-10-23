Вдова Юдашкина рассказала, что её внуки соскучились по России: не могут приехать в Москву

Вдова модельера Валентина Юдашкина Марина Юдашкина объяснила, как утоляет тоску внуков по России.
Марина Юдашкина опубликовала в "Инстаграме"* снимки, на которых запечатлены её внуки от единственной дочери Галины — Аркадий, Анатолий и Агата-Ариелла.
Дети на фотографиях одеты в лыжные костюмы.
"В этом году мальчики и Агата не смогут прилететь в Москву, а по снегу соскучились, поэтому пошли кататься на лыжах", — написала женщина под фото с наследниками.
Подписчики Марины Юдашкиной отметили схожесть малышей со знаменитым дедушкой.
"Как младший внук похож на Валентина Абрамовича";
"Это так надо было, чтобы природа наделила это милое личико на фото дедушкиной улыбкой и взглядом", — писали фолловеры под постом вдовы модельера.
Ранее певицу Аллу Пугачёву умилили отдыхающие в ОАЭ внуки Валентина Юдашкина.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Валенти́н Абра́мович Юда́шкин (14 октября 1963, Баковка, Кунцевский район, РСФСР, Московская область, СССР — 2 мая 2023, Москва, Россия) — советский и российский художник-модельер, кутюрье. Народный художник России (2005), заслуженный деятель искусств России (1999).
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