Актёр Кирилл Емельянов накопил долг по алиментам

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Актёр Кирилл Емельянов, известный по роли в сериале "Кадетство", имеет долг по алиментам, который составляет более 700 тысяч рублей.

Фото: Adobe Stock by alexkich, PDM

Как сообщает Telegram-канал "Звездач", у артиста есть двое несовершеннолетних детей от бывшей супруги, актрисы Екатерины Директоренко.

Согласно данным Федеральной службы судебных приставов, задолженность актёра по алиментам составляет 730 тысяч 273 рубля 95 копеек. Кроме того, на Емельянова открыт исполнительный лист по кредитным платежам, где его долг достиг 137 тысяч 913 рублей.

Кирилл Емельянов был женат на Екатерине Директоренко с 2010 по 2016 годы. В этом браке у них родились двое сыновей. Год назад звезда "Кадетства" сделал предложение своей новой возлюбленной. Он признавался, что "купил хорошее кольцо". Однако свадьбу влюблённые не планировали, так как, по словам Емельянова, "она не входит в семейный бюджет".

Ранее Диана Пожарская высказалась о постельных сценах.

Уточнения

«Каде́тство» — российский телесериал в жанре драмеди производства продюсерской компании «Киноконстанта», повествующий о повседневной жизни воспитанников Суворовского училища.



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