Стало известно, в кого был тайно влюблён принц Гарри

С юности принц Гарри питает нежные чувства к голливудской актрисе и певице Дженнифер Лопес. По слухам, его супруга Меган Маркл даже сейчас не может избавиться от ревности к знаменитой исполнительнице.

Фото: GG.Govt.nz by Office of the Governor-General, CC BY 4.0

Как сообщает HeatWorld, ссылаясь на надежного инсайдера, Меган Маркл всегда мечтала о дружбе с Дженнифер Лопес, ведь она очень влиятельна и могла бы помочь в развитии их бренда. Однако, когда стало известно о разводе актрисы с Беном Аффлеком, жена принца Гарри испугалась, что может потерять своего супруга.

По информации источника, принц Гарри сам предложил обратиться за помощью к Дженнифер Лопес, но Меган Маркл уже остыла и охладела к звезде, осознавая, чем это может для неё обернуться. Герцог Сассекский не понимает, почему её отношение к Дженнифер изменилось, ведь она действительно может быть полезна.

"Казалось, всё шло хорошо, когда они все вместе ужинали четыре года назад, и Джен даже связалась с ними после этого, но Меган, похоже, нисколько не заинтересована", — добавил информатор.

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Уточнения

Принц Генри герцог Сассекский (англ. Prince Henry, Duke of Sussex; род. 15 сентября 1984, Паддингтон, Лондон, Великобритания), полное имя — Генри Чарльз Альберт Дэвид (англ. Henry Charles Albert David) — член британской королевской семьи, сын короля Карла III и принцессы Дианы, брат принца Уильяма.



Ме́ган герцогиня Сассекская (англ. Meghan, Duchess of Sussex; урождённая Рэйчел Меган Маркл (англ. Rachel Meghan Markle); род. 4 августа 1981 года) — бывшая американская актриса, супруга Гарри, герцога Сассекского, младшего сына Карла III, действующего короля Великобритании.





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