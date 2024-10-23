Стало известно, сколько Елена Проклова зарабатывает за один выход на сцену

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Актриса Елена Проклова играет в Театре на Трубной, где за каждый выход на сцену получает 76 тысяч рублей.

Фото: Анжела Якубовская is licensed under Pravda.ru

Как стало известно из Telegram-канала "Светский хроник", с актрисой заключили новый контракт. По условиям этого соглашения, до конца года она сыграет ещё семь спектаклей, что позволит ей заработать более 500 тысяч рублей.

Эта сумма станет значительным дополнением к пенсии актрисы, которая составляет 18 тысяч рублей в месяц. Ранее Елена Проклова высказывала мнение, что пенсионные выплаты в России должны быть примерно 70 тысяч рублей.

Карьера Елены Прокловой началась в 15 лет, когда она познакомилась с режиссёром Олегом Табаковым. Однако актриса не любит говорить о тех временах, так как столкнулась с сексуальными домогательствами со стороны постановщика.

Ранее муж Риты Дакоты объяснил, почему у них нет детей.

Уточнения

Еле́на И́горевна Про́клова (род. 2 сентября 1953, Москва, СССР) — советская и российская актриса театра и кино; заслуженная артистка РСФСР (1984), лауреат премии Ленинского комсомола (1977).



Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Театр на Трубной» (до 2023 года — Школа современной пьесы) — драматический театр, созданный в 1989 году в Москве.



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