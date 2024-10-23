Муж Риты Дакоты рассказал, почему у него до сих пор нет детей: избегал семейных, чтобы не заразиться

В своём личном блоге Фёдор Белогай, супруг певицы Рита Дакоты и клипмейкер, рассказал, что до встречи с артисткой и её дочерью Мией он был убеждённым чайлдфри. Он объяснил, что сознательно не хотел иметь детей по личным или идеологическим причинам. Фёдор старался не общаться с теми, у кого уже есть наследники, чтобы не заразиться этим.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Риты Дакоты в Инстаграм* (запрещен в РФ), PDM

Однако, когда в его жизни появилась Мия, всё изменилось. Отчимство сделало Фёдора самым счастливым человеком. Он понял, что дети — это не бремя, а его маленькие друзья, с которыми он может заново открыть себя и мир.

Сейчас Фёдор и Рита активно работают над тем, чтобы стать родителями. Сама Дакота говорила, что планирует беременность в 2025 году.

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Уточнения

Рита Дакота (белор. Рыта Дакота), настоящее имя — Маргарита Сергеевна Белогай, в девичестве Герасимович (белор. Маргарыта Сяргееўна Герасімовіч; род. 9 марта 1990, Минск) — белорусская и российская певица, композитор и автор-исполнитель.



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