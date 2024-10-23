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На Украине конфисковали дорогостоящее имущество Таисии Повалий

1:02
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Суд на Украине постановил конфисковать имущество и песни артистки Таисии Повалий, которая с 2022 года постоянно проживает в России.

На Украине конфисковали дорогостоящее имущество Таисии Повалий
Фото: Courtroom One Gavel by Joe Gratz, PDM

Как сообщает РБК, в доход государства были определены семь земельных участков, расположенных в Киевской области. Кроме того, певица лишится дома площадью 442 квадратных метра и автомобиля марки BMW X5. Также по решению суда будут конфискованы права на музыку и тексты девяти песен.

Таисия Повалий родилась в Киевской области и была депутатом Верховной Рады. В настоящее время против неё возбуждены уголовные дела.

Недавно артистка, получившая российское гражданство, рассказала, что приобрела загородный дом в ипотеку. По её словам, предыдущие владельцы хорошо сделали ремонт, поэтому они не планируют этим заниматься.

Ранее возлюбленный Ксении Бородиной ответил на обвинения в корысти.

Уточнения

Таи́сия Никола́евна Повали́й (укр. Таїсія Миколаївна Повалій, девичья фамилия — Гирявец; род. 10 декабря 1964, Шамраевка, Киевская область) — советская, в прошлом украинская, а ныне российская певица.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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