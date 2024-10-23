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Максим Фадеев ответил на обвинения певицы Глюкозы: я подожду публичных извинений

1:02
Шоу-бизнес

Продюсер Максим Фадеев заверил, что не имеет никакого отношения к задержанию в аэропорту Шереметьево певицы Глюкозы.

Максим Фадеев ответил на обвинения певицы Глюкозы: я подожду публичных извинений
Фото: https://vk.com/maximfadeev by ВК-аккаунт Максима Фадеева is licensed under public doman

Максим Фадеев опровергает свою причастность к задержанию певицы Глюкозы, которую обвинили в употреблении запрещённых веществ.

Продюсер заявил, что обвинения в его адрес требуют доказательств, и он ждёт публичных извинений.

Он позвонил супругу певицы Глюкозы и попросил предоставить ему доказательства того, что именно он был инициатором задержания Натальи Ионовой.

"Я подожду публичных извинений и опровержения её "намёков". Если этого так же не будет — я пойду в суд с целью запретить ей использовать псевдоним, чего так и не сделал после Красноярского концерта", — выразил свою позицию в социальных сетях Фадеев.

Ранее Ксения Собчак рассказала, что некий продюсер написал на певицу Глюкозу жалобу, что спровоцировало интерес к ней со стороны правоохранительных органов.

Уточнения

Макси́м Алекса́ндрович Фаде́ев (род. 6 мая 1968, Курган) — советский и российский композитор, музыкальный продюсер, автор-исполнитель, аранжировщик, режиссёр кинооператор, и актёр. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2022).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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