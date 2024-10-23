Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Политическая буря в Молдавии: экс-премьер требует пересмотра результатов выборов
Взвешанная политика: Путин заявил о стабильности экономик стран БРИКС
Путин предупредил о риске глобального кризиса из-за долговой нагрузки развитых стран
БРИКС стремится к миру: страны готовы содействовать урегулированию на Украине
Разочарование в Бонгондо: Спартак готов отпустить футболиста
Шикарное блюдо азиатской кухни — рис с яйцом и креветками
От мечты к реальности: как быстро накопить на автомобиль
Израильские ВВС нанесли авиаудары по городу Тир в Ливане
Ресурсы МИД РФ подверглись масштабной DDoS-атаке

Жена Евгения Петросяна пожаловалась на болезни детей: сил нет

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Молодая супруга народного артиста РСФСР Евгения Петросяна Татьяна Брухунова поделилась своей тревогой о здоровье малолетних детей. Она призналась, что и сама чувствует себя нехорошо.

Жена Евгения Петросяна пожаловалась на болезни детей: сил нет
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Татьяны Брухуновой в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

По словам Татьяны, её дети уже долгое время болеют, сменяя друг друга, и из-за этого ей не удаётся нормально спать по ночам.

"Две недели без сна... Дети болеют по очереди. Сегодня Ваган пошёл на второй круг. Сама тоже болею... Сил нет совсем... Осень! Спасите-помогите", — написала она.

Татьяна Брухунова стала пятой женой Евгения Петросяна. Они официально оформили свои отношения в 2019 году и воспитывают двоих общих детей — четырёхлетнего сына Вагана и дочь Матильду.

Ранее стало известно, как актёр Юра Борисов оказался в проекте американского режиссёра.

Уточнения

Евге́ний Вага́нович Петрося́н (фамилия при рождении — Петрося́нц; род. 16 сентября 1945, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Названы страны, где не рады туристам из России
Правда ТВ
Названы страны, где не рады туристам из России Аудио 
Секреты выращивания орхидей: все нюансы, о которых нужно знать
Садоводство, цветоводство
Секреты выращивания орхидей: все нюансы, о которых нужно знать Аудио 
LADA Vesta: на шаг впереди в борьбе с коррозией
Авто
LADA Vesta: на шаг впереди в борьбе с коррозией Аудио 
Популярное
Десятки стран вывозят золото из американских и британских хранилищ

В последнее время вывоз драгоценного металла из хранилищ США и Великобритании стал массовым явлением, говорится в материале издания Golden Eagle.

Golden Eagle: десятки стран вывозят золото из хранилищ в США и Британии
Сводка с фронта: ВСУ в Курскую область бросили американские танки Абрамс, пригороды Новогродовки усеяны трупами ВСУ
Сводка с фронта: ВСУ в Курскую область бросили американские танки Абрамс, пригороды Новогродовки усеяны трупами ВСУ
Как правильно хранить летнюю резину зимой: советы эксперта
Загадка драгоценных камней: откуда берутся бриллианты и изумруды
Танк Т-72Б3М. Современная интерпретация классики русского оружия Дмитрий Плотников Светлого будущего не будет, пока мы не откажемся от этого Виктор Пахомов Кельто-славянский союз и чёрная гроза — об этом когда-то говорили, а сегодня только думают Сергей Лебедев
Готовим оладьи из капусты быстро и вкусно: особенно хороши со сметаной или соусом из йогурта
Платёжная система Мост БРИКС выведет из-под санкций огромный рынок товаров и услуг
Сравнение моделей LADA по устойчивости к коррозии
Сравнение моделей LADA по устойчивости к коррозии
Последние материалы
Американский режиссёр пригласил в кино Юру Борисова, не имея сценария
Простые и полезные продукты для детей: какие выбрать
Прожившего на станции скорой помощи 16 лет кота отстояли от «увольнения»
Диетолог из Башкирии развенчал интернет-мифы о правильном питании
Как избежать перегрева и поломок РКПП: основные рекомендации
Намеки от Запада: в Грузии растут опасения о подготовке государственного переворота после выборов
Очередной план: Зеленский требует новый план действий после провала предыдущего
Надежду Бабкину раскритиковали после очередного преображения: смешно и уродливо
Секреты долгого хранения тыквы: как сохранить до весны
Следующий уровень: смертельная бактерия Vibrio vulnificus атакует Флориду после ураганов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.