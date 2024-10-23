Жена Евгения Петросяна пожаловалась на болезни детей: сил нет

Молодая супруга народного артиста РСФСР Евгения Петросяна Татьяна Брухунова поделилась своей тревогой о здоровье малолетних детей. Она призналась, что и сама чувствует себя нехорошо.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Татьяны Брухуновой в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

По словам Татьяны, её дети уже долгое время болеют, сменяя друг друга, и из-за этого ей не удаётся нормально спать по ночам.

"Две недели без сна... Дети болеют по очереди. Сегодня Ваган пошёл на второй круг. Сама тоже болею... Сил нет совсем... Осень! Спасите-помогите", — написала она.

Татьяна Брухунова стала пятой женой Евгения Петросяна. Они официально оформили свои отношения в 2019 году и воспитывают двоих общих детей — четырёхлетнего сына Вагана и дочь Матильду.

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Уточнения

Евге́ний Вага́нович Петрося́н (фамилия при рождении — Петрося́нц; род. 16 сентября 1945, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий.



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