Сергей Жуков заявил, что быть в семье подкаблучником это неплохо

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Солист группы "Руки вверх!" Сергей Жуков заступился за мужчин-подкаблучников.

Фото: https://vk.com/sergeyzhukov.official by ВК-аккаунт Сергея Жукова is licensed under public doman

Сергей Жуков заверил, что не видит ничего плохого в понятии "подкаблучник".

"Вот есть подкаблучники, но кто вообще посмел сказать, что это плохо? Ну где это прописали? Подкаблучник ли я? Нет. Обожаю ли я свою жену настолько, что готов ей уступать? Да", — признался певец в интервью Юлии Меньшовой.

Артист объяснил, что не понимает супругов, которые обижаются друг на друга месяцами и спят в разных комнатах.

Жуков отметил, что всегда готов первым подойти к жене и признать, что он не прав. А те, кто обижаются, по мнению певца, теряют драгоценное время своей жизни.

Ранее Сергей Жуков назвал жену Регину Бурд своей вселенной в день рождения супруги.

Уточнения

Серге́й Евге́ньевич Жу́ков (род. 22 мая 1976, Димитровград, Ульяновская область) — российский певец, предприниматель и музыкант. Солист и лидер российской поп-группы «Руки Вверх!».

