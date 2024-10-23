Американский режиссёр пригласил в кино Юру Борисова, не имея сценария

Американский режиссёр Шон Бэйкер, известный по фильму "Анора", пригласил российского актёра Юру Борисова на роль ещё до того, как закончил работу над сценарием.
Шон Бэйкер известен своим мастерством в поиске талантливых артистов для своих проектов. Он увидел Юру Борисова в фильмах "Купе номер 6" и "Петровы в гриппе", которые демонстрировались на Каннском кинофестивале. Режиссёр связался с Юхо Куосманеном, который снимал "Купе номер 6", и спросил, понравилось ли ему работать с российским актёром.
"Он ответил: "Он лучший парень в мире", — рассказал Шон.
Юра Борисов вспоминает, что честно сказал Бэйкеру, что не знаком с его творчеством, но обязательно подумает над его предложением. В результате он и актриса Майки Мэдисон были вынуждены ждать ещё полгода, чтобы прочитать полноценный сценарий.
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Юрий Александрович (Юра) Бори́сов (род. 8 декабря 1992, Реутов) — российский актёр театра и кино. Лауреат премии «Золотой орёл» (2021) и «Золотой лист» (2013). Актёр года по версии издания GQ (2020).
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