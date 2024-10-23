Американский режиссёр пригласил в кино Юру Борисова, не имея сценария

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Американский режиссёр Шон Бэйкер, известный по фильму "Анора", пригласил российского актёра Юру Борисова на роль ещё до того, как закончил работу над сценарием.

Фото: instagram.com by официальный аккаунт фильма "Анора" в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Шон Бэйкер известен своим мастерством в поиске талантливых артистов для своих проектов. Он увидел Юру Борисова в фильмах "Купе номер 6" и "Петровы в гриппе", которые демонстрировались на Каннском кинофестивале. Режиссёр связался с Юхо Куосманеном, который снимал "Купе номер 6", и спросил, понравилось ли ему работать с российским актёром.

"Он ответил: "Он лучший парень в мире", — рассказал Шон.

Юра Борисов вспоминает, что честно сказал Бэйкеру, что не знаком с его творчеством, но обязательно подумает над его предложением. В результате он и актриса Майки Мэдисон были вынуждены ждать ещё полгода, чтобы прочитать полноценный сценарий.

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Уточнения

Юрий Александрович (Юра) Бори́сов (род. 8 декабря 1992, Реутов) — российский актёр театра и кино. Лауреат премии «Золотой орёл» (2021) и «Золотой лист» (2013). Актёр года по версии издания GQ (2020).



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