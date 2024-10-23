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Собчак заявила, что некий продюсер ходил в высокие кабинеты жаловаться на Глюкозу: гнусная ложь

1:09
Шоу-бизнес

Ксения Собчак рассказала, о неком продюсере, который якобы приложил усилия для того, чтобы дискредитировать певицу Глюкозу.

Собчак заявила, что некий продюсер ходил в высокие кабинеты жаловаться на Глюкозу: гнусная ложь
Фото: https://vk.com/glukozamusic by ВК-аккаунт певицы Глюкозы is licensed under public doman

Ксения Собчак оценила видео, на котором задержанная в аэропорту Шереметьево певица Глюкоза общается с правоохранительными органами.

Журналистка считает, что Наталья Ионова (настоящее имя Глюкозы) ведёт себя адекватно и общается с полицией грамотно и чётко.

"Не похоже на речь угашенного наркомана, согласитесь", — написала Ксения в своём Telegram-канале.

Собчак отметила, что у неё имеется информация о том, что на певицу Глюкозу поступила жалоба в вышестоящие инстанции.

"Знаю, в какие высокие кабинеты ходил жаловаться один там продюсер на "наркоманку, которая позорит его и поёт песни для детей", чтобы вызвать отдел по наркотикам", — написала журналистка.

Ксения назвала это гнусной ложью, направленной на то, чтобы отобрать у певицы бренд.

Ранее продюсер Максим Фадеев ратовал за то, чтобы запретить певице исполнять его песни.

Уточнения

Glukoza ( настоящее имя — Ната́лья Ильи́нична Чистяко́ва-Ио́нова; род. 7 июня 1986, Москва) — российская поп-певица, актриса кино и озвучивания, телеведущая. Дебютный альбом певицы «Глюк’oZa Nostra» был признан лучшим альбомом 2004 года по версии премии «Рекордъ».
 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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