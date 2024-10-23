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Сарик Андреасян потерял 300 млн рублей на фильме с Милошем Биковичем

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Режиссёр Сарик Андреасян рассказал, что потерял 300 миллионов рублей на фильме "Кома", в главных ролях которого снялись Милош Бикович и Любовь Аксёнова.

Сарик Андреасян потерял 300 млн рублей на фильме с Милошем Биковичем
Фото: личный аккаунт Сарика Андреасяна в Инстаграм*(запрещён в РФ) is licensed under public domain

В эфире шоу "По душам" он объяснил, что их фильм вышел как раз в то время, когда все кинотеатры были закрыты из-за пандемии коронавируса. Однако с их стороны всё было сделано официально: у них были договоры и западные контракты, поэтому не выплатить указанную сумму было нельзя.

Кинематографист пытался найти выход из ситуации и решил снять малобюджетный фильм, чтобы получить прибыль.

"Крутишь-крутишь эти вещи, и в какой-то момент всё равно выходишь на правильный путь. Это да, к вопросу о том, что двигаешься — одно порождает другое. Поэтому, когда люди говорят: "Дайте совет", совет — не сдаваться, работать", — резюмировал Сарик.

Недавно стало известно, что Сарик Андреасян работает над фильмом, посвящённом Роману Костомарову.

Ранее Янис Тимма обратился к Анне Седоковой.

Уточнения

Са́рик Га́рникович Андреася́н (арм. Սարիկ Գառնիկի Անդրեասյան; род. 24 августа 1984, Ереван) — российский актёр КВН и кино, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер. 

Ми́лош Би́кович (серб. Милош Биковић; род. 13 января 1988, Белград, СФРЮ) — сербский и российский актёр театра и кино, продюсер.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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