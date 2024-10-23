Янис Тимма обратился к Анне Седоковой, подавшей на развод: я разобью твоё сердце

Латвийский баскетболист Янис Тимма поделился видео, на котором он слушает песню. Поклонники решили, что композиция посвящена его супруге, певице Анне Седоковой, которая недавно подала на развод.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Анны Седоковой в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

В своём видео Янис Тимма томно курит под песню White Gallows "Сердце".

"Я разобью твоё сердце, ты не успеешь опомниться. Я разобью его так, что тебе это точно запомнится. Ты же сама показала мне, где оно у тебя находится. Тогда почему удивляешься то, что оно не заводится?" - поётся в треке.

После новости о расставании с мужем Анна Седокова столкнулась с травлей. Она отметила, что ни у кого не просит помощи, потому что справится со всеми трудностями самостоятельно. Однако артистка попросила хейтеров не судить о ней по надуманным поводам.

Ранее супруга Natan также поделилась своими переживаниями после измены артиста.

Уточнения

А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая.



Янис Тимма (латыш. Jānis Timma; род. 2 июля 1992 год, Краслава, Латвия) — латвийский баскетболист, играющий на позиции лёгкого форварда.



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