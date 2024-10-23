Жена рэпера Natan рассказала правду об отношениях с мужем после публичной измены

1:23 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Дизайнер Анастасия Шевцова, жена рэпера Natan (настоящее имя Натан Миров), поделилась своей историей. Она рассказала, что ушла от мужа за месяц до того, как он отправился на проект "Звёзды в джунглях", где, как стало известно, у него завязался роман с блогершей Валерией Чекалиной (Лерчек).

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, CC BY-SA 4.0

Анастасия призывает прекратить травлю артиста, измена которого стала достоянием общественности. Она подчеркнула, что продолжает уважать и себя, и музыканта, который является отцом их двоих общих детей.

"Я считаю, что будет честно рассказать вам правду о том, что я приняла решение расстаться с мужем за месяц до его поездки на проект. Мы уже некоторое время не живём вместе. О причинах моего решения я, возможно, расскажу вам позже. Он не разделял моего желания, и решение о расставании не было обоюдным", — отметила Анастасия.

Она не стала скрывать, что вся эта ситуация с публикацией скандальных видеороликов задевает её из-за наличия двоих детей. Шевцова подчеркнула, что теперь ей приходится мириться с тем, что есть. Также она напомнила, что не ведёт публичный образ жизни.

Ранее стало известно о ещё одной причине, по которой стоит наказывать артистов.

Уточнения

Ната́н Ми́ров, (наст. имя Алишер Мирзохонов)

(род. 17 марта 1986 года, Курган-Тюбе, Таджикская ССР, СССР), более известный мононимно как Ната́н (англ. Natan) — российский рэпер и телеведущий, артист лейбла Black Star.



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