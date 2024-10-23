Жена рэпера Natan рассказала правду об отношениях с мужем после публичной измены

Дизайнер Анастасия Шевцова, жена рэпера Natan (настоящее имя Натан Миров), поделилась своей историей. Она рассказала, что ушла от мужа за месяц до того, как он отправился на проект "Звёзды в джунглях", где, как стало известно, у него завязался роман с блогершей Валерией Чекалиной (Лерчек).
Анастасия призывает прекратить травлю артиста, измена которого стала достоянием общественности. Она подчеркнула, что продолжает уважать и себя, и музыканта, который является отцом их двоих общих детей.
"Я считаю, что будет честно рассказать вам правду о том, что я приняла решение расстаться с мужем за месяц до его поездки на проект. Мы уже некоторое время не живём вместе. О причинах моего решения я, возможно, расскажу вам позже. Он не разделял моего желания, и решение о расставании не было обоюдным", — отметила Анастасия.
Она не стала скрывать, что вся эта ситуация с публикацией скандальных видеороликов задевает её из-за наличия двоих детей. Шевцова подчеркнула, что теперь ей приходится мириться с тем, что есть. Также она напомнила, что не ведёт публичный образ жизни.
Ранее стало известно о ещё одной причине, по которой стоит наказывать артистов.
Ната́н Ми́ров, (наст. имя Алишер Мирзохонов)
(род. 17 марта 1986 года, Курган-Тюбе, Таджикская ССР, СССР), более известный мононимно как Ната́н (англ. Natan) — российский рэпер и телеведущий, артист лейбла Black Star.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
В последнее время вывоз драгоценного металла из хранилищ США и Великобритании стал массовым явлением, говорится в материале издания Golden Eagle.