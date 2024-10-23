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Названа причина, по которой российских артистов следует "наказывать"

1:21
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Российских артистов следует привлекать к ответственности за пропаганду деструктивных хобби в обществе. Такое мнение в беседе с NEWS. RU высказал председатель движения "Россия Православная" Михаил Иванов.

Названа причина, по которой российских артистов следует "наказывать"
Фото: commons.wikimedia.org by SimmeD, CC BY-SA 4.0

В качестве примера он привел публикации блогерши и телеведущей Виктории Бони о напитке из аяуаски — отваре из галлюциногенных растений бассейна Амазонки. Иванов считает, что за распространение подобной информации она должна понести наказание.

"В настоящее время набирают популярность современные деструктивные хобби, и звёзд, которые пропагандируют идеи, противоречащие традиционным ценностям, необходимо проверить правоохранительным органам и исключить из всех публичных мероприятий", — считает Иванов.

Он убежден, что исключение таких артистов из медиапространства станет уроком для других известных личностей — они поймут, что их слова и действия могут иметь последствия и даже привести к нарушению закона.

В заключение Иванов подчеркнул, что молодежь необходимо ограждать от людей, несущих зло, и объединять общество вокруг проверенных и безопасных традиций.

Ранее экс-солистка группы Reflex рассказала, как ей удалось быстро похудеть.

Уточнения

Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель и блогер.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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