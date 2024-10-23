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Экс-солистка Reflex раскрыла причину быстрого похудения после родов: у меня не было выбора

1:09
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Экс-солистка группы Reflex Женя Малахова поделилась с Леди. Mail.ru, что похудела после рождения дочери Павлы благодаря диете, которую ей прописал врач. По словам артистки, её ребёнок страдал от коликов, и это заставило её задуматься о своём здоровье.

Экс-солистка Reflex раскрыла причину быстрого похудения после родов: у меня не было выбора
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Жени Малаховой в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Малахова рассказала, что смогла вернуться к своему дородовому весу всего через четыре недели после родов. Она объяснила, что у неё не было другого выбора, кроме как придерживаться строгой диеты, которая исключала сладкое и жирное. В её рационе были только куриная грудка, гречка, молочные продукты, овощи и фрукты.

Женя мечтает вернуться к занятиям йогой, но пока это не представляется возможным из-за её детей. Один ребёнок постоянно требует внимания, а за другим необходимо присматривать.

В шутку она отметила, что похудеть ей помогают и прогулки с двумя детьми, особенно пробежки с коляской, когда двухлетний малыш засыпает.

Ранее Ирина Болгар рассказала о слежке и угрозах в свой адрес.

 

 

Уточнения

Евге́ния Алекса́ндровна Мала́хова (род. 28 октября 1988, Москва, РСФСР, СССР) — российская певица и актриса, бывшая солистка группы Reflex (2006—2011) и исполнительница песенных хитов «Мама» и «Клинит».

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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