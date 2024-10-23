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Ирина Болгар заявила об угрозах и слежке

1:27
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

В своем личном блоге Ирина Болгар, мать троих детей основателя Telegram Павла Дурова, поделилась, что столкнулась с угрозами в свой адрес.

Ирина Болгар заявила об угрозах и слежке
Фото: https://www.instagram.com/extraterrestra by Инстаграм Ирины Болгар is licensed under public doman

По её словам, ей начали писать с арабского аккаунта, а после этого заблокировали её страницу в Instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Также она предположила, что в Telegram-каналах о ней распространяют ложь по приказу Дурова.

"Мой профиль был заблокирован после того, как я получила угрозы с какого-то арабского аккаунта. Он предупредил меня о предстоящей блокировке и сообщил, что за мной следят три частных детектива. Мне угрожают арабы, мой аккаунт блокируют, а Telegram-каналы распространяют ложь от имени Дурова", — написала Болгар.

Ирина призналась, что ей не хотелось делиться публично подробностями своих отношений с миллиардером, но она была вынуждена это сделать ради защиты себя и своих детей. Мать троих детей рассказала, что в настоящее время она совсем одна, и ей никто не помогает. Помимо работы и заботы о наследниках, она должна бороться против тех, кто организовал против неё "полномасштабную клеветническую кампанию, сопровождаемую оскорблениями и ложью на федеральном канале России".

Ранее Кристина Орбакайте исполнила песню матери на улице в Сиднее.

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Ду́ров (род. 10 октября 1984, Ленинград, РСФСР, СССР) — российский предприниматель в сфере информационных технологий, основатель социальной сети «ВКонтакте» и кроссплатформенного мессенджера Telegram.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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