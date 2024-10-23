Гарик Харламов решился на кардинальные изменения после третьей женитьбы: всё мне надоело!

Юморист Гарик Харламов, известный своей любовью к вкусной еде, признался, что после третьей женитьбы он решил кардинально изменить свою жизнь и заняться похудением.
Ранее комик резко высказывался против ограничений в питании, однако ситуация с лишним весом заставила его пересмотреть свои взгляды. Артист отметил, что устал смотреть на себя в зеркало в таком виде, и поэтому он настроен решительно сбросить несколько килограммов.
"Я сейчас сажусь на диету. Мне всё надоело! У меня всегда есть какой-то барьер, до которого я дохожу, и всё. Потом нужно идти вниз", — заявил Харламов в программе "Белая студия".
За последние полтора года юморист сбросил 18 лишних килограммов. Поклонники уверены, что это заслуга его третьей жены, актрисы Катерины Ковальчук.
Ранее Агата Муцениеце обратилась к своему 11-летнему сыну после победы в суде.
Га́рик «Бульдо́г» Харла́мов (настоящее имя — И́горь Ю́рьевич Харла́мов; род. 28 февраля 1981, Москва, СССР) — российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, продюсер, юморист, телеведущий, певец, шоумен и ютубер.
Екатери́на (Катерина) Леони́довна Ковальчу́к (Харламова) (род. 20 февраля 1993, Сыктывкар, Россия) — российская актриса театра и кино.
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