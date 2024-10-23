Агата Муцениеце обратилась к 11-летнему сыну на фоне судебных разбирательств: ты гордишься мамой?

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Актриса Агата Муцениеце поделилась в своём YouTube-канале видео, на котором она обращается к своему 11-летнему сыну Тимофею. Она спросила у мальчика, как он ответил на вопрос о маме, который был задан ему в суде.

Фото: commons.wikimedia by Svklimkin, CC BY-SA 4.0

Муцениеце отметила, что с Тимофеем беседовали представители органов опеки и интересовались, гордится ли он своей матерью. Однако, по словам мальчика, такого вопроса ему не задавали.

Актриса подчеркнула, что она лично видела этот вопрос в опроснике, и поэтому она решила уточнить ещё раз, действительно ли у её сына не спрашивали об этом.

"Я видела этот вопрос, я сама читала его в опроснике. Всё было как в тумане?" — сказала Муцениеце и рассмеялась.

18 октября суд вынес решение, согласно которому Тимофей должен проживать с матерью до окончательного вердикта. Чуть позднее актриса дала понять, что её бывший муж так и не вернул ей сына.

Ранее были обнародованы новогодние расценки российских артистов.

Уточнения

Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига) — латвийская актриса театра и кино, телеведущая.



Па́вел Вале́рьевич Прилу́чный (при рождении Дэль) (род. 5 ноября 1987, Шымкент, Южно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российский актёр театра, кино и дубляжа, телеведущий, продюсер.



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