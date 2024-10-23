Стали известны новогодние расценки российских артистов на корпоративы

В новогодние праздники российские артисты значительно повышают стоимость своих выступлений. Об этом рассказал концертный директор Денис Рольгейзер.
Например, группа "Ленинград" с солистом Сергеем Шнуровым в обычный день может запросить 15 миллионов рублей, что эквивалентно стоимости квартиры в столице.
"Если умножить эту сумму в два раза, можно удивиться умению наших артистов зарабатывать деньги, пока все отдыхают", — отметил эксперт.
По словам Дениса Рольгейзера, скромные гонорары могут получить Кристина Орбакайте (2,5 миллиона рублей), Любовь Успенская и группа "Любэ" (по 3,5 миллиона рублей). Стас Михайлов запрашивает уже 5 миллионов, а услышать Полину Гагарину и Николая Баскова можно за 8 миллионов рублей. "Тяжёлой артиллерией" считаются рэпер Баста и Филипп Киркоров, которые готовы выступить за 10 миллионов рублей.
Денис Рольгейзер отметил, что гонорары артистов выросли ещё и на фоне растущих цен в стране. Однако, по его словам, топовые музыканты "стоят своих денег".
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Гонора́р (лат. honorarium «вознаграждение за услугу»), а́вторское вознагражде́ние — денежная плата за труд лицам «свободных профессий»: психоаналитикам, писателям, художникам, дизайнерам, артистам, музыкантам, композиторам, моделям, адвокатам, врачам, педагогам, философам, журналистам.
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