Известная актриса пожаловалась на безденежье: я на дне

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Известная по ролям в сериалах "Чики" и "Амур" актриса Алёна Михайлова недавно призналась, что столкнулась с финансовыми трудностями после покупки квартиры.

Фото: freepik.com by jcomp, PDM

В августе артистка рассказала, что при заключении сделки не внимательно прочитала договор и в результате переплатила за жильё больше, чем планировала. Из-за нехватки денег ей приходилось буквально голодать.

Сейчас, по её словам, ситуация остаётся прежней, но она винит в случившемся только себя. В интервью с VOICE Михайлова отметила, что приобрела ценный жизненный опыт.

"У меня есть средства для существования, я взрослый человек и способна решать свои проблемы самостоятельно. Мне никогда не было легко", — сказала она.

Ранее сообщалось, что жена и мать Павла Прилучного подали на него в суд.

Уточнения

Алёна Дми́триевна Миха́йлова (род. 11 октября 1995, Пермь) — российская актриса театра и кино.



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