Жена и мать Павла Прилучного потребовали от него алименты на фоне разборок с Агатой Муцениеце: известный трюк

1:20 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Жена и мать актёра Павла Прилучного обратились в суд с требованием взыскать с него алименты.

Фото: личный аккаунт Павла Прилучного в Инстаграм* (запрещён в РФ) is licensed under public domain

Как сообщает "Комсомольская правда", мать артиста хочет получать выплаты как нетрудоспособный член семьи, а супруга Зепюр Брутян надеется на алименты для их несовершеннолетнего сына. Заседание суда состоится в середине ноября.

По словам юристов актёра, обе женщины подали заявление в суд по их рекомендации. Юристы хотят добиться снижения суммы алиментов на двух старших детей Прилучного от актрисы Агаты Муцениеце.

Кроме того, в ближайшее время пройдёт новое заседание по определению места жительства детей Агаты и Павла. Не исключено, что сына всё же оставят с отцом. Если это произойдёт, то следующим шагом Прилучного будет подача иска к Агате на алименты для их совместного ребёнка, заявил источник издания.

Заработок Муцениеце позволяет ей оплачивать алименты на сына, так как один съёмочный день актрисы стоит около 200 тысяч рублей. Кроме того, она получает гонорар в размере 120 тысяч рублей за спектакли в кабаре Crave.

Ранее Григорий Лепс признался, что мечтает о детях.

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Прилу́чный (при рождении Дэль) (род. 5 ноября 1987, Шымкент, Южно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российский актёр театра, кино и дубляжа, телеведущий, продюсер.



Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига) — латвийская актриса театра и кино, телеведущая.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.