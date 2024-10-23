Бывшая жена Моргенштерна* приобрела квартиру за 80 млн рублей

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогерша Дилара Зинатуллина, бывшая жена рэпера Алишера Моргенштерна*, приобрела новую квартиру-студию стоимостью 80 миллионов рублей, сообщает Telegram-канал "Звездач".

Фото: Telegram-канал Дилары Зинатуллиной by Дилара Зинатуллина, PDM

Несмотря на то, что покупка состоялась в феврале, о своем новом жилье она рассказала лишь недавно, опубликовав видео с румтуром на своем YouTube-канале.

В ролике Зинатуллина показала гостиную, совмещённую с кухней, и сообщила, что специально выбрала компактное жилье, так как её предыдущая квартира была слишком просторной для одного человека. Девушка также рассказала о проведённых изменениях — заменила полы, мебель и убрала мраморную стену. Кроме того, она подчеркнула, что не планирует жить в этой квартире, а будет использовать её как офисное пространство.

Зинатуллина стала известна благодаря браку с Моргенштерном*, который завершился разводом в 2022 году после коротких, но ярких отношений.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

Уточнения

Алише́р Таги́рович Моргенште́рн (род. 17 февраля 1998, Уфа), более известный мононимно как Моргенште́рн (Morgenshtern), — российский рэп- и поп-исполнитель, музыкант, шоумен.



Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).



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