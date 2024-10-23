Любовь Аксенова удивила загадочным ответом о новых откровенных сценах

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На премьере сериала "Преступление и наказание", который снял Владимир Мирзоев, звезды российского кино собрались на красной дорожке. Среди них — Любовь Аксенова, одна из самых востребованных актрис.

Фото: YouTube by Lamoda.ru, CC BY 3.0

Аксенова поделилась впечатлениями от съемок, подчеркнув, что процесс был экспериментальным, с элементами импровизации. Несмотря на частые обнаженные сцены в ее карьере, Аксенова относится к этому философски. Она подчеркнула, что для нее важен сюжет и смысл роли. Если откровенные сцены органично вписываются в историю, она готова к ним. Однако на вопрос о подобных сценах в "Преступлении и наказании" актриса ответила уклончиво, сказав: "Посмотрим".

За годы карьеры Аксенова стала известна не только за смелость в выборе ролей, но и за профессионализм и готовность к экспериментам. Она признается, что в начале карьеры у нее были сомнения по поводу откровенных сцен, но со временем это стало для нее частью профессии. Сегодня режиссеры ценят ее не только за внешность, но и за способность естественно воплощать самые разные образы.

Уточнения

Любовь Павловна Аксёнова (в девичестве — Новикова; род. 15 марта 1990, Москва, РСФСР, СССР) — российская актриса театра и кино.



Отве́т — реплика, вызванная заданным вопросом или реакция на какое-либо событие.



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