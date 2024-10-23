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Внешность Гелы Месхи вызвала горячие споры в Интернете

1:11
Шоу-бизнес

Известный российский актер Гела Месхи редко появляется на публичных мероприятиях, предпочитая уединенную жизнь и уделяя внимание своей карьере и дочери Белле.

Внешность Гелы Месхи вызвала горячие споры в Интернете
Фото: YouTube by Вячеслав Геворгиз, PDM

После развода с Екатериной Климовой в 2019 году Месхи кардинально изменился: сбросил около 15 килограммов, благодаря строгой диете и регулярным тренировкам. Однако его недавнее появление на премьере сериала "Лихие" вызвало оживленную реакцию в социальных сетях.

Поклонники заметили, что актер заметно прибавил в весе, что вызвало массу обсуждений и критику в интернете. Мнения разделились: одни сожалеют о том, что Месхи утратил прежнюю форму, другие считают, что такие изменения естественны с возрастом.

Актер, как обычно, не комментирует споры, сохраняя дистанцию от публичного внимания. Возможно, его новые внешние изменения связаны с подготовкой к роли, или же это просто отражение жизненных перемен. Несмотря на это, многие отмечают, что актер выглядит счастливым, что в конечном счете важнее физической формы.

Уточнения

Ге́ла Рау́левич Ме́схи (род. 13 мая 1986, Москва, РСФСР, СССР) — российский актёр театра и кино.

Спор — процесс отстаивания каждой из сторон своего мнения, столкновение мнений и попытки убедить оппонента.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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