Быстрый способ восстановить здоровье: Виктория Боня выбрала Дубай

44-летняя телезвезда и любительница активного образа жизни Виктория Боня продолжает покорять новые вершины как в буквальном, так и в переносном смысле.
После недавно совершенного восхождения на восьмитысячник в Непале, Виктория отправилась на отдых на Мальдивы, а затем вернулась в Москву для участия в съемках шоу Андрея Малахова. Теперь она вновь в пути — на этот раз в Дубай, чтобы пройти экспресс-курс оздоровления перед следующим походом в горы.
Боня поделилась, что для поддержания идеальной формы она использует восстановительные капельницы, которые помогают регулировать баланс микроэлементов, укреплять сосуды и поддерживать белковый уровень, что важно для восхождений на большие высоты.
Она также отметила, что недавно похудела на 9 килограммов, и капельницы сыграли важную роль в этом процессе. По её словам, они помогают не только восстановить организм, но и сделать детокс.
В Дубае Виктория планирует пройти очередную процедуру, чтобы быть готовой к новым альпинистским достижениям.
Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель и блогер.
Дуба́й (араб. دبي [du.bajj]) — крупнейший город Объединённых Арабских Эмиратов и глубоководный морской порт, административный центр одноимённого эмирата, важнейший торговый и финансовый центр ОАЭ и всего Ближнего Востока.
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