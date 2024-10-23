Анджелина Джоли провела 2 дня с рэпером Akala — инсайдер

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Актриса Анджелина Джоли втайне встретилась с рэпером Akala. Об этом пишет издание "The Sun".

Фото: flickr.com by Foreign and Commonwealth Office is licensed under Open Government Licence version 1.0

По словам инсайдера, исполнитель приехал в отель в Лондоне, в котором остановилась Анджелина Джоли. Актриса и рэпер провели в гостинице 2 дня, а затем отправились на ужин в ресторан. При этом отмечается, что знаменитости используют разные автомобили и секретные входы для сохранения отношений в тайне.

"Пара провела вместе ночь среды и четверга в отеле и никуда не уходила. Akala уехал из гостиницы на одной из машин Анджелины в пятницу — за несколько часов до премьеры её нового фильма на Британском кинофестивале. Они используют разные машины и секретные входы, чтобы сохранить свои отношения в тайне", — сообщил инсайдер.

Ранее Pravda.Ru писала, что Анджелина Джоли появилась на красной ковровой дорожке с рэпером Akala.

Уточнения

Анджели́на Джоли́ — американская актриса, кинорежиссёр, сценарист, продюсер и общественный деятель.



Ки́нгсли Джеймс Да́ли, более известный как Akala [Акала] — британский рэпер.



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