Актриса Анджелина Джоли втайне встретилась с рэпером Akala. Об этом пишет издание "The Sun".
По словам инсайдера, исполнитель приехал в отель в Лондоне, в котором остановилась Анджелина Джоли. Актриса и рэпер провели в гостинице 2 дня, а затем отправились на ужин в ресторан. При этом отмечается, что знаменитости используют разные автомобили и секретные входы для сохранения отношений в тайне.
"Пара провела вместе ночь среды и четверга в отеле и никуда не уходила. Akala уехал из гостиницы на одной из машин Анджелины в пятницу — за несколько часов до премьеры её нового фильма на Британском кинофестивале. Они используют разные машины и секретные входы, чтобы сохранить свои отношения в тайне", — сообщил инсайдер.
Ранее Pravda.Ru писала, что Анджелина Джоли появилась на красной ковровой дорожке с рэпером Akala.
Анджели́на Джоли́ — американская актриса, кинорежиссёр, сценарист, продюсер и общественный деятель.
Ки́нгсли Джеймс Да́ли, более известный как Akala [Акала] — британский рэпер.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
ВСУ бросают в бой подразделения "Магура", чтобы остановить наступление ВС РФ. Появление там новых частей ВСУ продолжает оголять украинскую оборону в Донбассе.