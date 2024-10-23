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Актёр Денис Матросов женился в третий раз

3:28
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актер Денис Матросов поделился радостной новостью о бракосочетании с новой избранницей. Его возлюбленная — влиятельная бизнесвумен, владелица нескольких успешных компаний, а также возглавляющая Театр Дениса Матросова.

Актёр Денис Матросов женился в третий раз
Фото: официальная страница в соцсети ВКонтакте is licensed under Public domain

Денис Матросов, известный актер, неожиданно встретил свою будущую жену в юридической компании. Он искал адвоката для защиты интересов своего театра и пришел на встречу раньше назначенного времени. Глава компании, Оксана, любезно предложила ему выпить чаю, чтобы скоротать время. Неожиданно завязался непринужденный разговор, который положил начало их отношениям.

С самого начала Денис был уверен, что Оксана — его судьба. На их первом свидании он честно признался, что рано утром должен забирать сына из другого города и ему предстоит долгая поездка на общественном транспорте. К его удивлению, Оксана на следующее утро встала пораньше и предложила отвезти его с сыном на своей машине. Денис тронут заботой Оксаны, отмечая, что она сдружилась с его детьми, Федей и Ваней, и заботится о них, как о родных.

Супруга Матросова делится теплыми воспоминаниями о муже, подчеркивая его искренность и глубокую любовь к семье. Она отмечает, что их объединяют общие ценности, создавая прочную основу для их семейного счастья.

Артист театра, решил сделать предложение своей возлюбленной Оксане в необычной обстановке — во время гастролей. Оксана, желая увидеть театральную жизнь изнутри, поехала с ним, готовясь к неустроенному быту, ночным переездам и недосыпу. Однажды, посреди бессонной ночи, Денис встал на колено и, вместо традиционного украшения, протянул Оксане разрезанный пополам помидор. Внутри него, спрятанное от посторонних глаз, было кольцо.

Матросов признается, что у него не было никаких сомнений, нужно ли вступать в официальные отношения или нет. Он отметил, что неудачи в предыдущих браках — это и есть самая настоящая удача, так как без этого не состоялась бы их встреча с Оксаной.

Их свадьба была организованна в кратчайшие сроки. Несмотря на это, они не пренебрегли традициями: невеста блистала в белом платье, жених был в элегантном костюме, обмен кольцами, цветы, праздничный ужин в ресторане и множество гостей. Из загса молодожены отправились прямиком в театр, где Дениса ждал спектакль "Двое в лифте, не считая текилы". Невеста заняла место в первом ряду, а Денис, вместе с партнером Игорем Лифановым, сыграл спектакль для нее. После представления они отправились в медовый месяц — в Арабские Эмираты, взяв с собой сыновей Дениса — 8-летнего Федю и 13-летнего Ваню.

На данный момент молодожены живут в ближайшем Подмосковье и делают ремонт в доме, который посторожил Денис своими руками.

Недавно Ваня и Федя посетили премьеру спектакля "Салон красоты, или о чем говорят женщины". После спектакля Федя произнес трогательную речь, в которой выразил свое восхищение постановкой и поблагодарил своего отца и его новую жену за их поддержку и вклад в этот успех.

Уточнения

Дени́с Влади́мирович Матро́сов (род. 10 декабря 1972, Москва) — российский актёр театра и кино, продюсер, режиссёр.
 

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Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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