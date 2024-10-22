Закрутивший роман с 18-летней девушкой Григорий Лепс рассказал, мечтает ли о детях

Народный артист Российской Федерации Григорий Лепс с искренней радостью поделился, что мечтает стать отцом ещё как минимум три раза.

Фото: commons.wikimedia by Okras, CC BY-SA 4.0

В эфире программы "Тема" на RU.TV многодетный отец рассказал, что его желание вполне естественно.

"Родить детей и дождаться хотя бы того, чтобы они закончили школу. Прожить достаточно времени, чтобы это увидеть", — с улыбкой поделился Григорий Лепс.

В настоящее время музыкант находится в романтических отношениях со студенткой Лондонского колледжа моды Авророй Кибой. Артист отмечает, что их отношения переходят рамки дружбы, однако он осознаёт, что 18-летняя девушка может испытывать страх и неуверенность из-за огромной разницы в возрасте.

У Григория Лепса четверо детей от разных жён. Старшую дочь Ингу ему подарила первая супруга, и теперь уже сама стала матерью. Остальные дети появились в браке с Анной Шаплыковой.

Ранее стало известно, кто стал причиной конфликта между Любовью Успенской и её дочерью.

Уточнения

Григо́рий Ви́кторович Лепс (настоящая фамилия — Лепсвери́дзе; род. 16 июля 1962, Сочи, Краснодарский край) — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер.



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