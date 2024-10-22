Названы виновные в скандале Любови Успенской с дочерью: сводят с верного пути

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Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина дала интервью, в котором обвинила мать в искалеченной жизни, под влиянием "добрых людей". Такое мнение выразил пресс-секретарь исполнительницы Александр Иваненко. Фото: instagram.com by личный аккаунт Любови Успенской в Инстаграм*(запрещён в РФ), PDM

В разговоре с "АиФ" мужчина отметил, что 34-летняя женщина явно находилась не в нормальном состоянии, когда беседовала с прессой.

"По видео видно, что Таня не совсем в нормальном состоянии находится. К сожалению, мир не без "добрых людей", периодически такие персоны всплывают, которые сводят её с верного пути", — отметил пресс-секретарь Любови Успенской.

Он также подчеркнул, что общается с Татьяной Плаксиной, поэтому не может подтвердить тот факт, что её якобы насильно поселили в клинику и удерживали. Представитель Успенской напомнил, что в нашей стране никого и никуда нельзя запереть без его воли.

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Уточнения

Любо́вь За́лмановна Успе́нская (урождённая Си́цкер; род. 24 февраля 1954, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская, российская и американская певица, исполнительница городских романсов и русского шансона.



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