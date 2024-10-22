Филипп Киркоров отвернулся от журналиста, задавшего вопрос про Аллу Пугачёву

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Народный артист Российской Федерации Филипп Киркоров посетил юбилей журнала "Антенна Телесемь", где пообщался с журналистами на самые разные темы. Однако он не захотел говорить о своей бывшей жене, певице Алле Пугачёвой.

Фото: commons.wikimedia by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, CC BY-SA 4.0

Музыкант демонстративно отвернулся от корреспондента, который спросил о возвращении его бывшей возлюбленной в Россию. Он также не стал отвечать на вопрос о том, хотел бы видеть народную артистку СССР на родине.

Последние два года Алла Пугачёва живёт за границей — в Израиле или на Кипре. Она уехала из России в 2022 году после начала специальной военной операции вслед за своим супругом, юмористом Максимом Галкиным* (признан в РФ иноагентом).

Филипп Киркоров был женат только один раз на Алле Пугачёвой, которая после развода с ним вышла замуж за молодого комика.

Ранее Филипп Киркоров рассказал о тратах своих детей.

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве — Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР, РСФСР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.



Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор, музыкальный продюсер, телеведущий.



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