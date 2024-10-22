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Подозреваемый в мошенничестве с квартирой Долиной задержан в Йошкар-Оле

2:34
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Московская прокуратура сообщила в своем Telegram-канале, что житель Йошкар-Олы задержан по подозрению в мошенничестве, жертвой которого стала певица Лариса Долина.

Подозреваемый в мошенничестве с квартирой Долиной задержан в Йошкар-Оле
Фото: youtube.com by канал Они потрясли мир, PDM

Как сообщили в заявлении, преступником оказался 43-летний мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). <…> Подозреваемый признал свою вину, объяснив, что действовал за вознаграждение.

Согласно информации правоохранительных органов, преступник приобретал средства связи и SIM-карты для координации действий организованной группы. Он использовал интернет для общения с сообщниками и передавал им данные о своих подконтрольных банковских картах, на которые поступали похищенные средства. После этого он обналичивал деньги и передавал их другим участникам преступления.

Следствие установило, что 8 июля подозреваемый использовал аналогичный метод мошенничества, убедив потерпевшую перевести ему на счет сумму более 3,1 миллиона рублей.

Суд рассмотрит вопрос о заключении под стражу задержанного. Прокурор будет участвовать в процессе. Ведомство контролирует ход расследования.

Летом певица Долина сообщила, что стала жертвой мошенничества. Её квартира, ставшая предметом аферы, была арестована. По словам Долиной, она заключила сделку, будучи введённой в заблуждение третьими лицами. Об этом она сообщила в исковом заявлении.

В результате мошенничества, в котором ущерб составил более 200 миллионов рублей, МВД возбудило уголовное дело. Заявительница обратилась в правоохранительные органы, и уже в тот же день была задержана 53-летняя Анжела Цырульникова, подозреваемая в пособничестве аферистов. Женщина, работавшая курьером, сейчас находится под стражей в СИЗО.

По информации столичной прокураторы, мошенники обманом выманили у Долиной деньги, используя телефонные звонки. Они убедили ее перевести средства на "безопасные" счета и передать личные сбережения курьеру, сославшись на необходимость сохранить ее деньги. В результате пострадавшая лишилась как личных накоплений, так и денег от продажи квартиры в центре Москвы.

Уточнения

Лари́са Алекса́ндровна До́лина (урождённая Кудельман, в первом браке Миончи́нская; род. 10 сентября 1955, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, актриса; народная артистка Российской Федерации (1998).

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Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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