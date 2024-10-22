Андрей Малахов высказался о грядущем разводе Анны Седоковой с мужем: они передумают

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Телеведущий Андрей Малахов посетил светское мероприятие, посвящённое юбилею журнала "Антенна-Телесемь" в ГУМе. На этой встрече он поделился своим мнением о разводе Анны Седоковой, экс-солистки группы "ВИА Гра", с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.

Фото: Telegram by Telegram-канал Андрея Малахова, PDM

В беседе с корреспондентом "Страстей" Андрей выразил надежду, что пара сможет сохранить отношения и найти компромисс.

"Я желаю Ане только счастья. Мне кажется, они могут передумать в последний момент. Я очень на это надеюсь", — сказал Малахов.

Ранее Анна Седокова призналась, что они с мужем приняли решение расстаться ещё 7 сентября 2024 года. Она считает, что их брак уже не спасти, и в октябре подала иск о расторжении брака в один из московских судов.

Ранее Филипп Киркоров также прокомментировал ситуацию вокруг Глюкозы.

Уточнения

А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая.



Андрей Никола́евич Мала́хов (род. 11 января 1972, Апатиты, Мурманская область) — тележурналист, шоумен, продюсер, актёр, главный редактор журнала «StarHit» в 2007—2019 годах, преподаватель курсов журналистики в РГГУ.



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