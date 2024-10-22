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Филипп Киркоров высказался о травле певицы Глюкозы: любимая народная забава

1:12
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Народный артист Российской Федерации Филипп Киркоров посетил юбилей журнала "Антенна-Телесемь", который проходил в ГУМе. На этом светском мероприятии он не обошёл стороной и ситуацию вокруг певицы Натальи Чистяковой-Ионовой, более известной как Глюкоза.

Филипп Киркоров высказался о травле певицы Глюкозы: любимая народная забава
Фото: commons.wikimedia by Окрас, CC BY-SA 4.0

Компанию Филиппу Киркорову на вечере составила исполнительница Маргарита Овсянникова. Филипп Киркоров, одетый в чёрный костюм с брошью в виде скрипичного ключа, признался, что ему не нравится, когда вокруг артистов начинается травля.

"Любимая народная забава — наблюдать, как падает звезда. С таким же удовольствием на неё смотрят, любуются и с таким же удовольствием её критикуют", — отметил Филипп.

В заключение, Киркоров подчеркнул, что такое поведение общества губительно, и напомнил журналистам: "Не судите, да не судимы будете".

Певица Глюкоза, в свою очередь, заявила, что история с её задержанием якобы после употребления наркотических веществ была спланированной акцией влиятельного человека.

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Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор, музыкальный продюсер, телеведущий.

Glukoza ( настоящее имя — Ната́лья Ильи́нична Чистяко́ва-Ио́нова; род. 7 июня 1986, Москва) — российская поп-певица, актриса кино и озвучивания, телеведущая.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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