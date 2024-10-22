Мария Погребняк показала лицо четвёртого сына в кабинете у педиатра

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Блогерша Мария Погребняк поделилась в своём личном блоге фотографией новорождённого сына Владимира, который отправился на приём к педиатру. Многодетная мама не стала скрывать лицо малыша.

Фото: Telegram-канал Марии Погребняк is licensed under public domain

По словам Погребняк, они посетили врача из-за сыпи и колик, которые беспокоят ребёнка. Поклонники, внимательно рассмотрев фото, не смогли точно определить, на кого он больше похож, так как снимок был сделан не крупным планом.

Мария Погребняк быстро восстановилась после родов и вернулась в форму. Она считает, что забота о себе после рождения ребёнка — это обязанность каждой женщины.

"Когда мы становимся мамами, мир переворачивается. Приходят счастье, радость и, конечно, новые заботы. За этой суетой многие отодвигают себя на второй план, что может привести к послеродовой депрессии", — отметила блогер.

Она напомнила, что занятия спортом и уход за собой не только помогают восстановить форму, но и улучшают настроение.

Ранее Юлия Высоцкая поделилась редким снимком со своим сыном.

Уточнения

Педиатри́я (греч. παιδός «дети» + ἰατρεία «лечение») — это наука по изучению особенностей отравлений и болезней детского организма, а также о методах лечения и сохранения детского здоровья.





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