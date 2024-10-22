Высоцкая опубликовала редкий снимок с сыном от Кончаловского

В личном блоге актриса Юлия Высоцкая поделилась редким снимком со своим сыном Петром, рождённым в браке с режиссёром Андреем Кончаловским.

Фото: Telegram by Tlegram-канал Юлии Высоцкой, PDM

В своём Telegram-канале она поделилась размышлениями о том, что на самом деле означает "позитивное мышление".

"Позитивное мышление — это не просто красивые картинки на доске визуализации и не попытка делать вид, что всё хорошо, когда на самом деле это не так. Это анализ себя, осознание того, что не нужно прятать голову в песок, и тяжёлый труд по изменению своего отношения к себе и окружающему миру", — написала артистка.

Пётр, сын Юлии и Андрея, решил не связывать своё будущее с актёрской деятельностью. Он учится на архитектора в МАРХИ, правда, поступить туда ему удалось не с первой попытки.

Также у Высоцкой и Кончаловского есть дочь Мария, однако о ней они предпочитают не говорить, так как в 2013 году она попала в аварию и впала в кому.

Ранее звезда сериала "Счастливы вместе" поделилась своими мыслями о скандале, в который попала певица Глюкоза.

Уточнения

Ю́лия Алекса́ндровна Высо́цкая (род. 16 августа 1973, Новочеркасск, Ростовская область) — российская и белорусская актриса театра и кино, телеведущая.



Андре́й (Андро́н) Серге́евич Кончало́вский (Михалко́в-Кончало́вский; настоящее[уточнить] имя — Андре́й Серге́евич Михалко́в; род. 20 августа 1937, Москва, СССР) — советский, российский режиссёр театра и кино, сценарист, продюсер, общественный и политический деятель.



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