Актриса Наталья Бочкарёва высказалась о скандале с Глюкозой: у нас принято гнобить

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Актриса и звезда сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарёва поделилась своими мыслями о скандале, который развернулся вокруг певицы Глюкозы (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова). Она призналась, что не следит за карьерой артистки, но считает, что в жизни каждого человека могут произойти неожиданные события.

Фото: https://vk.com/glukozamusic by ВК-аккаунт певицы Глюкозы is licensed under public doman

Бочкарёва назвала Глюкозу прекрасной матерью и уверена, что общество привыкло негативно воспринимать тех, кто добился успеха.

"Единственное, что может нас остановить, — это когда что-то действительно случается в нашей жизни, начиная от болезни и заканчивая беспилотником. Вот тогда люди становятся другими", — сказала она в беседе со StarHit.

Глюкоза, после того как смогла выйти на связь, назвала произошедшее с ней в аэропорту и в суде спланированной акцией, организованной влиятельным человеком. Она намекнула на музыкального продюсера Максима Фадеева.

Ранее вдова Александра Градского открыла памятник на его могиле.

Уточнения

Ната́лья Влади́мировна Бочкарёва (род. 25 июля 1980, Горький, РСФСР, СССР) — российская актриса театра и кино, телеведущая, певица, режиссёр и художник.



Glukoza ( настоящее имя — Ната́лья Ильи́нична Чистяко́ва-Ио́нова; род. 7 июня 1986, Москва) — российская поп-певица, актриса кино и озвучивания, телеведущая.





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