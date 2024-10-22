Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мария Погребняк показала лицо четвёртого сына в кабинете у педиатра
Как вырастить банан из семян: пошаговая инструкция для настоящих садоводов
Высоцкая опубликовала редкий снимок с сыном от Кончаловского
Польская журналистка назвала Павла Рубцова полковником ГРУ
Что делать, если вашу машину заблокировали на парковке
Журналистка из РФ вместе с другом скончалась в отеле Ташкента
Теннисист Медведев шестой раз отобрался на турнир ATP
Гармония цвета: как выбрать идеальный оттенок для стен
Кошка замерла и смотрит в одну точку: что это значит

Актриса Наталья Бочкарёва высказалась о скандале с Глюкозой: у нас принято гнобить

1:05
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актриса и звезда сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарёва поделилась своими мыслями о скандале, который развернулся вокруг певицы Глюкозы (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова). Она призналась, что не следит за карьерой артистки, но считает, что в жизни каждого человека могут произойти неожиданные события.

Актриса Наталья Бочкарёва высказалась о скандале с Глюкозой: у нас принято гнобить
Фото: https://vk.com/glukozamusic by ВК-аккаунт певицы Глюкозы is licensed under public doman

Бочкарёва назвала Глюкозу прекрасной матерью и уверена, что общество привыкло негативно воспринимать тех, кто добился успеха.

"Единственное, что может нас остановить, — это когда что-то действительно случается в нашей жизни, начиная от болезни и заканчивая беспилотником. Вот тогда люди становятся другими", — сказала она в беседе со StarHit.

Глюкоза, после того как смогла выйти на связь, назвала произошедшее с ней в аэропорту и в суде спланированной акцией, организованной влиятельным человеком. Она намекнула на музыкального продюсера Максима Фадеева.

Ранее вдова Александра Градского открыла памятник на его могиле.

Уточнения

Ната́лья Влади́мировна Бочкарёва (род. 25 июля 1980, Горький, РСФСР, СССР) — российская актриса театра и кино, телеведущая, певица, режиссёр и художник.

Glukoza ( настоящее имя — Ната́лья Ильи́нична Чистяко́ва-Ио́нова; род. 7 июня 1986, Москва) — российская поп-певица, актриса кино и озвучивания, телеведущая.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
5 интересных фактов о денежном дереве
Садоводство, цветоводство
5 интересных фактов о денежном дереве Аудио 
Названы страны, где не рады туристам из России
Правда ТВ
Названы страны, где не рады туристам из России Аудио 
Рыбий жир: незаменимый продукт с новыми полезными свойствами
Наука и техника
Рыбий жир: незаменимый продукт с новыми полезными свойствами Аудио 
Популярное
Подготовка ремонтантной малины к зиме: советы по обрезке

Ремонтантная малина — это уникальный сорт, который радует садоводов возможностью собирать урожай дважды за сезон: летом и осенью.

Подготовка ремонтантной малины к зиме: советы по обрезке
Как продлить жизнь ремню ГРМ: советы, которые помогут сэкономить на ремонте
Как продлить жизнь ремню ГРМ: советы, которые помогут сэкономить на ремонте
Переписанная история: где на самом деле приручили лошадей
7 поломок автомобиля, с которыми отказываются связываться в автосервисе
Как устояла гордая Грузия. Великое самомнение США губит их страны-партнёры одну за другой Дмитрий Плотников Светлого будущего не будет, пока мы не откажемся от этого Виктор Пахомов Кельто-славянский союз и чёрная гроза — об этом когда-то говорили, а сегодня только думают Сергей Лебедев
Витаминный салат из капусты: хрустящий и малокалорийный, одна сплошная польза
Кабачки в муке в духовке: готовить их таким способом проще и быстрее, чем на сковороде
Как сделать волосы густыми и блестящими: полезные советы
Как сделать волосы густыми и блестящими: полезные советы
Последние материалы
Кошка замерла и смотрит в одну точку: что это значит
Вдова Градского открыла памятник на могиле артиста спустя три года после его смерти
Наташа Королёва устроила приехавшей из США матери суровый приём
Marca: подаренная Надалю золотая ракетка стоит €250 тысяч
UC: штрафы за отсутствие ОСАГО и нелегальное ГБО вырастут в 10-15 раз
Врач раскрыла, спровоцирует ли гибель миллионов людей снижение эффективности антибиотиков
Как приготовить крем-суп без рецепта: 6 крутых лайфхаков для идеального блюда
Когда в России перестанут расти цены на продукты: экономист дал прогноз
23 октября - день в истории: Освобождение Москвы, предсказание зимы и букет хризантем от русского шпиона
Актёр Иван Янковский раскрыл свой райдер
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.