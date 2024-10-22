Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Высоцкая опубликовала редкий снимок с сыном от Кончаловского
Польская журналистка назвала Павла Рубцова полковником ГРУ
Что делать, если вашу машину заблокировали на парковке
Журналистка из РФ вместе с другом скончалась в отеле Ташкента
Теннисист Медведев шестой раз отобрался на турнир ATP
Актриса Наталья Бочкарёва высказалась о скандале с Глюкозой: у нас принято гнобить
Гармония цвета: как выбрать идеальный оттенок для стен
Кошка замерла и смотрит в одну точку: что это значит
Наташа Королёва устроила приехавшей из США матери суровый приём

Вдова Градского открыла памятник на могиле артиста спустя три года после его смерти

1:22
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Вдова народного артиста России Александра Градского Марина Коташенко открыла памятник на могиле музыканта незадолго до его юбилея. 3 ноября Александру Градскому могло бы исполниться 75 лет.

Вдова Градского открыла памятник на могиле артиста спустя три года после его смерти
Фото: commons.wikimedia.org by Vassil, PDM

Марина Коташенко приняла решение установить памятник, чтобы поклонники певца могли отдать дань уважения в день его рождения. На церемонии открытия присутствовали дети Марины Коташенко от Александра Градского, а также друзья и артисты театра Градский Холл.

В беседе с "КП" вдова покойного музыканта призналась, что делает всё исключительно в интересах своих детей и Александра Градского.

"Когда он выходил на сцену, то всегда выбирал лаконичный образ: чёрная рубашка, гитара и голос — больше ничего. Он считал, что если артисту есть что сказать со сцены, ему не нужны никакие украшательства. Поэтому и памятник мы хотели сделать лаконичным", — пояснила она.

Автором гранитного монумента выступил Леонид Мурзич. Постамент к стеле выполнен в форме крышки рояля, а в центре — портрет Градского. Марина Коташенко отметила, что большинство поклонников именно таким запомнят артиста и его мудрые глаза.

Ранее актёр Иван Янковский раскрыл свой райдер.

 

 

 

 

 

 

Уточнения

Алекса́ндр Бори́сович Гра́дский (при рождении Фра́дкин; 3 ноября 1949, Копейск, Челябинская область, СССР — 28 ноября 2021, Москва, Россия) — советский и российский певец, мультиинструменталист, автор песен, поэт, композитор.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Рыбий жир: незаменимый продукт с новыми полезными свойствами
Наука и техника
Рыбий жир: незаменимый продукт с новыми полезными свойствами Аудио 
Названы страны, где не рады туристам из России
Правда ТВ
Названы страны, где не рады туристам из России Аудио 
Как продлить жизнь ремню ГРМ: советы, которые помогут сэкономить на ремонте
Авто
Как продлить жизнь ремню ГРМ: советы, которые помогут сэкономить на ремонте Аудио 
Популярное
Подготовка ремонтантной малины к зиме: советы по обрезке

Ремонтантная малина — это уникальный сорт, который радует садоводов возможностью собирать урожай дважды за сезон: летом и осенью.

Подготовка ремонтантной малины к зиме: советы по обрезке
Как продлить жизнь ремню ГРМ: советы, которые помогут сэкономить на ремонте
Как продлить жизнь ремню ГРМ: советы, которые помогут сэкономить на ремонте
Переписанная история: где на самом деле приручили лошадей
7 поломок автомобиля, с которыми отказываются связываться в автосервисе
Как устояла гордая Грузия. Великое самомнение США губит их страны-партнёры одну за другой Дмитрий Плотников Светлого будущего не будет, пока мы не откажемся от этого Виктор Пахомов Кельто-славянский союз и чёрная гроза — об этом когда-то говорили, а сегодня только думают Сергей Лебедев
Витаминный салат из капусты: хрустящий и малокалорийный, одна сплошная польза
Кабачки в муке в духовке: готовить их таким способом проще и быстрее, чем на сковороде
Как сделать волосы густыми и блестящими: полезные советы
Как сделать волосы густыми и блестящими: полезные советы
Последние материалы
Кошка замерла и смотрит в одну точку: что это значит
Вдова Градского открыла памятник на могиле артиста спустя три года после его смерти
Наташа Королёва устроила приехавшей из США матери суровый приём
Marca: подаренная Надалю золотая ракетка стоит €250 тысяч
UC: штрафы за отсутствие ОСАГО и нелегальное ГБО вырастут в 10-15 раз
Врач раскрыла, спровоцирует ли гибель миллионов людей снижение эффективности антибиотиков
Как приготовить крем-суп без рецепта: 6 крутых лайфхаков для идеального блюда
Когда в России перестанут расти цены на продукты: экономист дал прогноз
23 октября - день в истории: Освобождение Москвы, предсказание зимы и букет хризантем от русского шпиона
Актёр Иван Янковский раскрыл свой райдер
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.