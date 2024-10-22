Вдова Градского открыла памятник на могиле артиста спустя три года после его смерти

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Вдова народного артиста России Александра Градского Марина Коташенко открыла памятник на могиле музыканта незадолго до его юбилея. 3 ноября Александру Градскому могло бы исполниться 75 лет.

Фото: commons.wikimedia.org by Vassil, PDM

Марина Коташенко приняла решение установить памятник, чтобы поклонники певца могли отдать дань уважения в день его рождения. На церемонии открытия присутствовали дети Марины Коташенко от Александра Градского, а также друзья и артисты театра Градский Холл.

В беседе с "КП" вдова покойного музыканта призналась, что делает всё исключительно в интересах своих детей и Александра Градского.

"Когда он выходил на сцену, то всегда выбирал лаконичный образ: чёрная рубашка, гитара и голос — больше ничего. Он считал, что если артисту есть что сказать со сцены, ему не нужны никакие украшательства. Поэтому и памятник мы хотели сделать лаконичным", — пояснила она.

Автором гранитного монумента выступил Леонид Мурзич. Постамент к стеле выполнен в форме крышки рояля, а в центре — портрет Градского. Марина Коташенко отметила, что большинство поклонников именно таким запомнят артиста и его мудрые глаза.

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Уточнения

Алекса́ндр Бори́сович Гра́дский (при рождении Фра́дкин; 3 ноября 1949, Копейск, Челябинская область, СССР — 28 ноября 2021, Москва, Россия) — советский и российский певец, мультиинструменталист, автор песен, поэт, композитор.



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