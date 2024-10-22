Актёр Иван Янковский раскрыл свой райдер

Актёр Иван Янковский, сыгравший главную роль в сериале "Преступление и наказание", посетил премьеру в компании своей супруги Дианы Пожарской. В ходе беседы с журналистами он с юмором отметил, что не имеет особых требований к организации мероприятий.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Ивана Янковского в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Супруги нечасто посещают светские события, но в этот раз они решили задержаться и сделать несколько снимков. Журналисты поинтересовались, есть ли у Ивана Янковского свой особый список пожеланий (райдер), который он предъявляет организаторам.

"У меня его нет. Я очень простой человек", — с улыбкой ответил актёр.

Иван Янковский и Диана Пожарская тайно сыграли свадьбу, а в июне 2021 года объявили о рождении сына, которого назвали в честь знаменитого прадедушки Олега Янковского.

Ранее возлюбленная Павла Дурова поделилась с журналистами неожиданным секретом стройности.

Уточнения

Иван Филиппович Янко́вский (род. 30 октября 1990, Москва) — российский актёр театра и кино.



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