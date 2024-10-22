Возлюбленная Павла Дурова раскрыла небанальный секрет стройности, который узнала от нутрициолога

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Возлюбленная миллиардера и основателя Telegram Павла Дурова, Юлия Вавилова, в своём личном блоге рассказала, что по совету нутрициолога пережёвывает еду 25 раз. Она отметила, что каждый раз ведёт счёт.

Фото: Telegram by личный Telegram-канал Юлии Вавиловой, PDM

Юлия также подчеркнула, что регулярно занимается спортом, придерживается сбалансированного питания, не употребляет алкоголь и не курит, а также практикует осознанность. По её словам, эти моменты помогают ей чувствовать себя значительно лучше.

Специалист посоветовал ей начинать утро со стакана тёплой воды, есть не чаще трёх раз в день, делая четырёхчасовые перерывы между приёмами пищи. Кроме того, следует отказаться от большого количества простых углеводов, сосредоточившись на белково-жировой пище с клетчаткой и медленными углеводами, а также на овощах.

В начале октября Юлия сообщила, что потеряла ребёнка от Павла Дурова из-за стресса, вызванного его арестом в конце августа.

Ранее Виктория Боня прокомментировала скандал, в который попала певица Глюкоза.

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Ду́ров (род. 10 октября 1984, Ленинград, РСФСР, СССР) — российский предприниматель в сфере информационных технологий, основатель социальной сети «ВКонтакте» и кроссплатформенного мессенджера Telegram.





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