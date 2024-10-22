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Возлюбленная Павла Дурова раскрыла небанальный секрет стройности, который узнала от нутрициолога

1:10
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Возлюбленная миллиардера и основателя Telegram Павла Дурова, Юлия Вавилова, в своём личном блоге рассказала, что по совету нутрициолога пережёвывает еду 25 раз. Она отметила, что каждый раз ведёт счёт.

Возлюбленная Павла Дурова раскрыла небанальный секрет стройности, который узнала от нутрициолога
Фото: Telegram by личный Telegram-канал Юлии Вавиловой, PDM

Юлия также подчеркнула, что регулярно занимается спортом, придерживается сбалансированного питания, не употребляет алкоголь и не курит, а также практикует осознанность. По её словам, эти моменты помогают ей чувствовать себя значительно лучше.

Специалист посоветовал ей начинать утро со стакана тёплой воды, есть не чаще трёх раз в день, делая четырёхчасовые перерывы между приёмами пищи. Кроме того, следует отказаться от большого количества простых углеводов, сосредоточившись на белково-жировой пище с клетчаткой и медленными углеводами, а также на овощах.

В начале октября Юлия сообщила, что потеряла ребёнка от Павла Дурова из-за стресса, вызванного его арестом в конце августа.

Ранее Виктория Боня прокомментировала скандал, в который попала певица Глюкоза.

 

 

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Ду́ров (род. 10 октября 1984, Ленинград, РСФСР, СССР) — российский предприниматель в сфере информационных технологий, основатель социальной сети «ВКонтакте» и кроссплатформенного мессенджера Telegram.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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